Manu Claes niet opnieuw kandidaat-burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem, Geert Janssens nieuwe lijsttrekker CD&V

"Ik word volgend jaar 65 jaar", stelt Claes. "Het is tijd voor iets anders, en tijd voor vernieuwing van de partij. Andere mensen moeten nu de kans krijgen. De job van burgemeester mag je niet onderschatten. Ik heb die altijd graag gedaan, nog altijd trouwens. Maar er komt toch heel wat bij kijken, zeker met de laatste crisissen die we gehad hebben, de coronacrisis en energiecrisis. Ik wil in schoonheid eindigen en dat kan ik nu doen door mee te bouwen aan nieuw positief verhaal voor Scherpenheuvel-Zichem."