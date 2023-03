Aantal klachten over wachttijden bij klantendienst Telenet stijgt enorm: “In januari al meer klachten dan in heel 2022”

De Inspecteur op Radio2 kaartte de problemen bij de klantendienst van Telenet eerder al aan. Het bedrijf wees toen ook al op het nieuwe IT-systeem, en liet weten dat er een tekort is aan personeel om de klantendiensten te bemannen. Dat speelt nog altijd parten.

Benedikte Paulissen is verantwoordelijk voor de klantenrelaties bij Telenet: "Er zaten helaas meer kinderziektes in onze nieuwe IT-systeem dan we hadden gehoopt. En we konden het systeem niet even uitzetten, waardoor het herstellen van die problemen langer duurde dan gedacht."