MIVB ziet positieve effecten van Brussels mobiliteitsplan

Ook op zes buslijnen (46, 89, 29, 63, 65 en 66) zijn de reistijden verkort, tot vijf minuten tijdens de avondspits. Ook voor een aantal bussen die richting het Centraal Station rijden is de situatie aanzienlijk verbeterd. In Schaarbeek is dan weer een positief effect waar te nemen bij de tramlijnen 25/62 en 92/93.