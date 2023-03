Na 11 jaar terug een passiespel in de Mechelse Begijnhofkerk: "We vertellen het verhaal van Jezus met levende schilderijen"

"De Passie van Jezus" gaat vanavond in première in de Begijnhofkerk in Mechelen. "We hebben er lang op geoefend om de acteurs écht stokstijf te doen stilstaan. Dat is de kracht van de voorstelling in combinatie met de muziek. Als er ook maar 1 maretak beweegt, is de illusie doorbroken. Om zo lang stil te staan hebben we in het begin het kinderspel 1, 2, 3 piano gespeeld. Dat was een leuke manier om te starten."

De 4 voorstellingen waren in een mum van tijd uitverkocht. Dat wijst er volgens regisseur Willem Verheyden ook op dat het verhaal nog relevant is. "De waarden waar Jezus voor stond, blijven universeel. Ze zijn niet onderhevig aan de tijd." 1.200 toeschouwers kunnen het passiespel live te zien. Er is ook een boek met foto's van Stanislas Huaux. In 2025 wordt de productie hernomen en dan zullen er wellicht meer voorstellingen zijn dan dit jaar.