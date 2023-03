Definitieve btw-verlaging op gas en elektriciteit en recht op "deconnectie": dit verandert op 1 april

Wat is het recht op deconnectie?

Het recht op deconnectie is het recht om offline of onbereikbaar te zijn buiten de werkuren. "Je ontkoppelt letterlijk van je job en werkgever", legt HR-dienstverlener Liantis op zijn website uit. "Je werkgever mag je dan niet meer contacteren tenzij er onvoorziene of specifieke omstandigheden zijn die niet kunnen wachten."

"Die omstandigheden en praktische voorwaarden moet de werkgever vastleggen in een cao of in het huidige arbeidsreglement. De richtlijnen moeten op een objectieve manier stellen wanneer de werkgever wel of niet het recht heeft om een medewerker na de werkuren nog te storen."