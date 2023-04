Panoramisch uitkijkpunt in Dranouter met zicht op alle bekende heuvels van de Westhoek: "Door de lift kan iedereen er van genieten"

Op het dak van het muziekcentrum Dranouter staat nu een platform met een uitzicht van 360 graden. Van daar heb je een uitzicht op de heuvels van de Westhoek met onder andere de Kemmelberg, de Zwarteberg, de Rodeberg en de Monteberg. Het "Klankpanorama" is één van de twintig die de provincie tegen 2025 moet tellen in het kader van Horizon 2025. Het is ondertussen het elfde uitkijkpunt en dit jaar komen er nog vijf bij.

Het is voorlopig wel het enige uitkijkpunt van Horizon 2025 dat toegankelijk is met een lift. "Zo is dat voor iedereen toegankelijk", vertelt Bavo Vanden Broeck van vzw Dranouter. "Maar ook buiten de openingsuren van het muziekcentrum is het dakterras bereikbaar via de buitentrap langs de zijkant van het gebouw."

"Er kunnen in totaal 63 mensen tegelijkertijd op het platform. Er staan nu al enkele picknickbanken en er komen er nog enkele bij. We gaan nog wat wegwijzers plaatsen zodat de mensen weten naar welke berg ze kijken", gaat Vanden Broeck verder.