Nieuwe Deense mosselen zijn voorgesteld in Blankenberge: "Even goed als de Zeeuwse"

De Deense hangcultuurmosselen worden sinds een vijftal jaar geserveerd in Belgische restaurants. Vroeger kon je op restaurant alleen Zeeuwse mosselen eten maar die komen pas later - in mei of juni - op de markt. De Deense mosselen zijn er dus vroeger in het jaar en dat komt goed uit voor de kusthoreca. Zo kunnen restaurants al in de paasvakantie mosselen aanbieden aan de kusttoerist.

Piet Devriendt van de Oesterput, een restaurant in Blankenberge: "De Deense hangcultuurmosselen zijn echt lekker dit jaar. Voor mij smaken ze even goed als de Zeeuwse. Voor de restaurants aan de kust zijn ze erg welkom. Als het druk is in de paasvakantie, is het voor ons gemakkelijker om tien porties mosselen klaar te maken in plaats van tien vissen te moeten bakken."