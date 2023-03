Nieuwe, gratis vrachtwagenparking in de Antwerpse haven met 280 plaatsen

Na de vrachtwagenparking Goordijk op de rechteroever van de Schelde, met 210 parkeerplaatsen, opent nu ook de vrachtwagenparking Ketenis op de linkeroever. Daar is gratis parkeerplaats voor 280 vrachtwagens. “Onze vrachtwagenchauffeurs zijn enorm belangrijk in de hele havenketen en we willen hen een veilige plek geven om te overnachten of hun rusttijden te respecteren”, zegt havenschepen Annick De Ridder (N-VA). “De parking is volledig beveiligd met camerabewaking, er is sanitiair, wifi en automaten met snacks en drank. Allemaal voor het comfort van de vrachtwagenchauffeurs.”