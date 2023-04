Onderzoek naar zeldzame kamsalamander in Makegemse bossen in Merelbeke

In vijf poelen aan de Makegemse bossen in Merelbeke is er een grootschalig onderzoek aan de gang naar de kamsalamander. Dat is een zeldzame soort in Europa. "We weten dat de kamsalamander er zit, maar we willen nagaan hoeveel exemplaren er nog zitten van deze soort", legt Dominique Verbelen van Natuurpunt uit. "In vijf poelen worden er de komende veertien dagen visnetten geplaatst. De buikjes van de salamander worden gefotografeerd, want elke kamsalamander heeft een uniek vlekkenpatroon. Op basis daarvan kunnen we dan zien hoeveel verschillende exemplaren er zijn."

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het INBO, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek van de Vlaamse overheid. Aan de hand van de resultaten willen ze vaststellen of de populatie nog voldoende groot is om zich in stand te houden. Als dat niet het geval is, dan zullen ze extra maatregelen nemen, zoals meer poelen aanleggen, zodat de soort verder kan blijven bestaan.