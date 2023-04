Oost-Vlaanderen sterkste Vlaamse provincie om te concurreren: "Deels door vernieuwende technologieën"

Op de tiende plaats terechtkomen in een lijst van 234 is toch wel goed. Het is ook een verbetering tegenover 2019, toen Oost-Vlaanderen op plaats 21 stond. Ondernemersorganisatie VOKA Oost-Vlaanderen vindt het zeker mooi nieuws, en is tevreden met de erkenning. "Er zijn verschillende verklaringen voor die score", zegt Jan Geers van VOKA Oost-Vlaanderen. "Er is veel onderzoek naar nieuwe technologieën, en ook de ontwikkeling ervan zit bij ons. Dat komt vooral omdat we in Oost-Vlaanderen een concentratie hebben van hogescholen en universiteiten, die prima kwaliteit leveren. En ook de hoge tewerkstellingsgraad in Oost-Vlaanderen speelt mee."

Volgens de laatste cijfers van Statbel zijn vier op de vijf Oost-Vlamingen tussen 20 en 64 aan het werk. Die tewerkstellingsgraad van 80% is de hoogste van ons land, en meteen ook het percentage dat de federale regering in heel België wil bereiken tegen 2030. Keerzijde van de vele werkenden is de grote krapte op de arbeidsmarkt, waardoor bedrijven moeilijker het personeel vinden dat ze nodig hebben.