Bijna volledige Aalsterse carnavalsgroep laat zelfde tattoo zetten: "Op de armen, benen en zelfs op de poep"

Wat eigenlijk als een grap begon, mondde voor de carnavalsgroep Dest-Goe Schief in een verbintenis voor het leven. Bijna alle leden van de groep lieten dezelfde tattoo zetten: een roos, een maan en #1. Verwijzend naar hun carnavalsthema "Carnaval is niet altijd rozengeur en maneschijn". Het idee ontstond eerder domweg. "Als we winnen, laten we dat tatoeëren voor altijd, zeiden we", lacht Kevin Gits. Maar toen de groep effectief won bij de kleine groepen, voegden ze ook de daad bij het woord.