Tweede fietser belandt op korte tijd in de Zenne in Zemst: meisje van 14 houdt alleen natte voeten over aan valpartij

Iets voor één uur deze middag is opnieuw een fietser in het water beland in Eppegem bij Zemst. Het gaat om een meisje van 14 uit Weerde. Ze was aan het fietsen op het jaagpad naast de Zenne, toen ze een vlieg in haar oog kreeg. In paniek verloor ze haar evenwicht en gleed ze langs de steile wand in het water.

De fiets belandde volledig in het water. Het meisje kon zich nog net vastklampen aan de boordsteen. Ze hield aan de valpartij enkel natte voeten over. De brandweer kwam ter plaatse om haar naar boven te brengen. Het meisje was onder de indruk, maar moest niet naar het ziekenhuis. Ze is met haar ouders naar huis gegaan.