Opnieuw vlindervrijwilligers gezocht in Herselt: "Als het goed gaat met de vlinders, gaat het ook goed met de natuur" 

"Als het goed gaat met de vlinders, gaat het ook goed met de natuur", vertelt Emilie Hermans, domeinwachter van Provinciaal Groendomein Hertberg. "Als er iets verandert in de omgeving reageren vlinders daar meestal heel snel op. Zo kan je zien wat er gaande is in het domein. Daarom hebben wij mensen nodig die wekelijks gaan wandelen in het domein om per soort de vlinders te tellen. Wij kunnen dan bijhouden welke soort waar gezien is."