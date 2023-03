Opnieuw valt vrouw met fiets in de Zenne in Zemst, voorbijgangers kunnen haar redden

Burgemeester Veerle Geerinckx wil nu zo snel mogelijk de gevaarlijkste punten langs het jaagpad in kaart brengen.

"We zijn blij dat de vrouw er met de schrik van af is gekomen. Het was op een andere plaats en bij klaarlichte dag. Toch zijn we nu opnieuw extra bezorgd. We hadden al de partners, de Waterweg en de provincie, die betrokken zijn bij het jaagpad langs de Zenne al gevraagd om de knelpunten in kaart te brengen. We gaan nu aandringen om dat versneld te doen."