Oudenaarde breidt muziekcheques uit: "Wegens succes kan het nu ook voor koren, harmonieën en fanfares, klassiek en jazz"

Iedereen kan vragen om op die lijst te raken. "Het enige wat we controleren is of er wel degelijk een band is met Oudenaarde", legt Vercamer uit. "Ook bekijken we in welk genre de artiesten zitten, zodat organisatoren hun keuze kunnen filteren. Verder is er zeker geen beperking. De cultuurdienst geeft die lijst door aan het schepencollege, maar dat keurt alleen veranderingen goed. Wij gaan nooit iemand voortrekken of benadelen. Die lijst is echt wel lang, en we breiden ze regelmatig uit", verzekert Vercamer. "Het werkt echt wel, hoe meer steden en gemeenten zo'n muziekcheque gebruiken, hoe beter!"

Professionele muzikanten of artiesten met een professioneel management zet Oudenaarde niet op de lijst, omdat ze vooral starters een duwtje in de rug wil geven. En ook optredens op privéfeestjes komen niet in aanmerking