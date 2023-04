Pastoor uit Arendonk die jarenlang geliefd was, nu veroordeeld voor aanranding van 3 kwetsbare personen

Pater Luc (59) was sinds 2003 pastoor in Arendonk en heel geliefd, tot in de zomer van vorig jaar bleek dat hij verdacht werd van aanranding. De slachtoffers zijn 3 kwetsbare mannen, waarover hij zich ontfermd had. Eén van hen was zijn tuinman, een man met autisme en het verstandelijk vermogen van een 8-jarige. Hij werd in 2019 een eerste keer aangerand, tijdens een reis van een parochiegroep. Het slachtoffer deelde een kamer met de pastoor. Twee jaar later gebeurde het nog eens en toen vertelde de man alles aan zijn ouders.