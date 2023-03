Paus Franciscus (86) opgenomen in het ziekenhuis met infectie aan de luchtwegen

Paus Franciscus (86) is opgenomen in het ziekenhuis met een infectie aan de luchtwegen. Dat meldt het Vaticaan vanavond. Initieel had het Vaticaan het over "vooraf geplande onderzoeken". De paus moet enkele dagen in het ziekenhuis blijven. Eerder vandaag hield hij zijn wekelijkse publieke audiëntie op het Sint-Pietersplein. Toen leek hij in goede gezondheid.