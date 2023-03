Is pensioenextra's terugvorderen haalbaar? "Dit kan nog heel lang duren", zegt fiscaal expert Michel Maus

"Is dat loon, pensioen, een schadevergoeding? Voor lonen geldt er een normale verjaringstermijn van 5 jaar, voor pensioenen is dat zelfs maar 6 maanden. Tenzij er sprake is van verzuim of bedrog. Als die verjaringstermijn effectief maar 6 maanden is, kan je je afvragen of het sop de kool wel waard is."

"Het feit dat de Kamer externe advocatenkantoren moet vragen om advies, wil al zeggen dat men eigenlijk niet goed weet wat men heeft goedgekeurd. Er is nog discussie mogelijk en dit kan nog heel lang duren."