Vier verdachten die mogelijk aanslag planden aangehouden voor poging tot terroristische moord

Bij een grote politieactie maandagavond werden in de regio rond Brussel, Antwerpen en Eupen in totaal acht mensen opgepakt. Volgens de speurders waren de acht mogelijk bezig een aanslag te plannen met vuurwapens. Een concreet doelwit zou er nog niet geweest zijn. Het gaat tot nog toe evenwel om twee aparte dossiers: een zaak in Antwerpen en een in Brussel. Maar omdat er blijkbaar contacten waren tussen mensen uit beide groepen, is maandag tegelijk tot actie overgegaan.

De vijf die werden opgepakt in het Antwerpse dossier, moesten vandaag voor de onderzoeksrechter komen. Na verhoor heeft die beslist dat er tegen vier mensen voldoende elementen zijn om ze aan te houden, onder meer op verdenking van poging tot terroristische moord. Een vijfde persoon is vrijgelaten onder voorwaarden. Hij mag onder meer geen contact hebben met de andere verdachten.

In het Brusselse dossier werden maandag drie mensen opgepakt. Ook zij moesten vandaag voor de onderzoeksrechter verschijnen, in Brussel, maar van hen is nog niet geweten of ze al dan niet worden aangehouden.