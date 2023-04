Politie Turnhout vindt verboden geneesmiddelen en wapen bij controle in nacht- en krantenwinkels

Vorige week hield de politie Regio Turnhout samen met de douane een controle bij een aantal nacht- en krantenwinkels in de politiezone. Dat gebeurde nadat de politie melding had gekregen dat er in sommige winkels drugs zouden worden verkocht aan minderjarigen. Verdovende middelen vond de politie uiteindelijk niet, maar bij een controle in 2 winkels werd wel een hoeveelheid Kamagra-pillen gevonden. Kamagra is een goedkopere variant van Viagra en staat in ons land op de lijst van verboden geneesmiddelen, het product mag dus niet verkocht worden in België.

In totaal nam de politie 47 Kamagra-pillen en 21 dosissen Kamagra-gel in beslag. In één van de winkels trof de politie ook een verboden wapen aan, want onder de toonbank van de winkel lag een baseballknuppel. De medicijnen en de baseballknuppel werden door de politie in beslag genomen. De douane stelde in 2 winkels ook processen-verbaal op voor inbreuken op de tabakswetgeving.