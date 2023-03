Karen Northshield getuigt op proces 22 maart: "7 jaar geleden was ik een jonge en gelukkige dame, dat is allemaal opgeblazen"

Op het proces over de aanslagen van 22 maart heeft slachtoffer Karen Northshield getuigd. Ze heeft een blijvende handicap overgehouden aan de terreurdaden. "7 jaar geleden was ik een jonge en gelukkige dame, dat is allemaal opgeblazen", zegt ze aan VRT NWS. Northshield was niet het enige slachtoffer op de getuigenbank vandaag. Eerder vandaag kreeg een van hen zelfs excuses van verdachte Mohamed Abrini (red. de man met het hoedje).