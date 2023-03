Liberalen en rechtse economen willen met clichés asociale besparingen doorduwen

Laten we beginnen met het alarmisme. Het is natuurlijk waar dat onze overheidsschuld vrij hoog is. Maar we mogen ook niet vergeten dat het vooral twee belangrijke momenten zijn die daarvoor verantwoordelijk zijn: de financieel-economische crisis van 2007-2008, en de coronacrisis. In 2007 was de overheidsschuld gedaald tot minder dan 87% van het bbp.



Bovendien moeten we ook niet vergeten dat de situatie minder dramatisch is dan eerder voorspeld. Zo dacht de Nationale Bank in 2020 nog dat we eind 2023 een overheidsschuld van 120% zouden bereiken, terwijl het volgens de prognose vandaag “maar” 106,4% zal zijn.

De begroting doet het waarschijnlijk ook iets beter dan eerder geraamd, bij de opmaak van de begroting in oktober 2022. Tegenover toen valt de raming van het federale begrotingstekort voor 2023 nu ruim drie miljard lager uit. Vreemd dat bij een “begrotingscontrole” dan per se nog extra bespaard moet worden, in plaats van fundamentele discussies te voeren bij de opmaak van de begroting zelf.