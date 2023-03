Ministers van Volksgezondheid bundelen krachten met 75 maatregelen tegen overmatig alcoholgebruik

Het nieuwe plan houdt flinke beperkingen in voor de marketing van alcohol. Zo komt er een wettelijk kader dat alcoholreclame op radio en tv verbiedt voor en na programma's voor minderjarigen. Er komen ook regels voor reclame in cinema's, kranten en tijdschriften en op het internet, wanneer het publiek vooral uit minderjarigen bestaat. Daarnaast mogen alcoholhoudende dranken ook niet meer gratis geschonken worden in het kader van een promotiecampagne.