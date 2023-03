Oosterweelverbinding en overkappingen Antwerpse ring onbetaalbaar volgens Rekenhof, Toekomstverbond niet ongerust: "Alles klaar op 1 januari 2031"

"Je moet niet kijken naar wat er nu in de kas zit, maar de komende jaren. De cash flow, zoals dat heet, is wel in orde", zegt Manu Claeys, de oprichter van burgerbeweging StRaten Generaal die mee in het Toekomstverbond stapte. Dat is het verbond van de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, de haven en verschillende burgerbewegingen die ijverden voor meer leefbaarheid in de stad. "Het klopt dat alles duurder is geworden, iedereen weet dat. Maar de fondsen waarover we de komende 7 à 8 jaren gaan beschikken om alles te betalen, zitten heel goed. Wij maken ons dus geen zorgen."