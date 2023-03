Tadej Pogacar staat voor "Merckxiaanse opdracht": als Tourwinnaar de Ronde van Vlaanderen winnen

Dat Pogacar die laatste twee monumenten al op zijn naam heeft staan, hoeft dus niet per se te verbazen, maar dat hij ook meespeelt voor de prijzen in Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen is uniek. De laatste winnaar van een grote ronde die in Vlaanderen als eerste over de meet reed, was Gianni Bugno. De Italiaan won in 1990 de Giro en in 1994 de Ronde van Vlaanderen.