Strijd tegen leegstand: stadsbestuur van Tongeren wil deel leegstaande winkelpanden openstellen voor bewoning

Tongenaar Vincent Paulussen vindt het niet zo'n goed idee. "Ik vind net dat de stad iets moet verzinnen om opnieuw meer winkels in het stadscentrum te krijgen", zegt Paulussen. "Met winkels krijg je meer volk in de stad en dat is ook goed nieuws voor de horeca. Om een stad levendig te houden heb je winkels nodig in het centrum en geen winkelcomplex buiten de stad." Paulussen verwijst daarbij naar het T-Forum, een winkelpark aan de Luikersteenweg buiten het stadscentrum.