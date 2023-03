Stromae annuleert opnieuw drie concerten in Frankrijk om gezondheidsredenen

De concerten in de Zenith van Nantes zouden vandaag/woensdag, donderdag en vrijdag plaatsvinden. Vorige week schrapte de zanger ook al drie optredens in Frankrijk. Of het volgende concert van Stromae, op 13 april in Amsterdam, zal doorgaan, is nog niet duidelijk.

Stromae keerde in 2022, na een lange onderbreking wegens een burn-out, terug op het podium. De 38-jarige Brusselaar is wereldwijd een van de bestverkopende Franstalige artiesten.