Subsidies voor aanpassing woningen in overstromingsgebied in Vlaams-Brabant

De gemeenten gaan zelf bepalen welke woningen in aanmerking komen. "Het gaat om gebieden waar de huizen iedere keer weer onder water staan als er wateroverlast is, omdat er daar geen structurele maatregelen kunnen genomen worden, zoals het plaatsen van een bufferbekken. Daar willen we oplossingen zoeken op maat van de woning. Dat kan gaan over het verhogen van een kelderopening of een verluchtingsgat zodat het water langs daar niet binnen kan of er kan ook een schot geplaatst worden aan de deur om het water tegen te houden", zegt Nevens.

Het provinciaal subsidiereglement waterpreventie biedt een gemeente die zijn inwoners ondersteunt om hun woning waterbestendig te maken, tot 50% subsidie, met een maximum van 7.500 euro per beschermde woning en tot 75.000 euro per project.