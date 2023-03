Filmregisseur Quentin Tarantino begint dit najaar met opnames van zijn tiende en allerlaatste film: "Het scenario is klaar"

Die laatste film zal "The movie critic" heten en zal zich afspelen in 1977. Tarantino ontkent dat het hele verhaal "over een filmrecensent zou gaan" of gebaseerd zou zijn op het leven van de in 2001 overleden recensente Pauline Kael, zoals sommige media in het verleden al geclaimd hebben.

De regisseur die doorbrak begin jaren 90 met "Reservoir dogs" en daarna de Gouden Palm won voor "Pulp fiction" heeft altijd gezegd dat hij exact 10 films wilde maken. Voor het gemak telt hij daarvoor "Kill Bill (vol 1)" en "Kill Bill (vol 2)" samen. Hij wil dat die tiende en laatste film zijn magnum opus wordt, de beste film die hij ooit maakt.