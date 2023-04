Tekeningen uit kinderboekje van illustrator uit Oudsbergen wint prijzen in de Verenigde Staten en China

Leesje en Wurm is een gratis boekje dat elke 3-jarige Genkenaar gratis krijgt. Illustrator Frank Daenen uit Oudsbergen maakte het samen met jeugdauteur Siska Goeminne in opdracht van de bibliotheek van Genk.

De tekeningen zijn nu ook internationaal in de prijzen gevallen. Eén tekening kreeg een Gold Award van de Society of Illustrators of Los Angeles en een andere is een van de 20 beste illustraties in de IJungle Awards in China.