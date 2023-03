Kamer vordert omstreden pensioenbonussen van oud-Kamervoorzitters en enkele ambtenaren terug tot 10 jaar

De Kamerfractieleiders waren vanmiddag bijeen gekomen om te beslissen of ze de onwettige pensioenbonussen zouden terugvorderen. Enkele oud-Kamervoorzitters, onder wie Siegfried Bracke en Herman De Croo, en 8 hoge ambtenaren hadden die ontvangen. In sommige gevallen gaat het om duizenden euro's per maand.