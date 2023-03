Doorbreken via TikTok zoals Berre: hoe doe je dat als jonge artiest? 

Bijna 590.000 volgers, 10 miljoen views en 1,6 miljoen likes voor zijn populairste video: indrukwekkende statistieken, en dat terwijl Berre uit verveling is begonnen met TikTok.

“Mijn eerste TikTok heb ik in november 2020 gepost. In volle coronatijd en zonder verwachtingen. Toen MNM me belde, zat ik op school en dacht ik dat het een grap was. Ik wist dat jonge Amerikaanse artiesten wel eens op die manier worden opgepikt. Maar zelf gecontacteerd worden door een radiozender, laat staan door een platenlabel dat ik niet kende: nooit gedacht dat het mij kon overkomen.”

Enkele honderden views bij de eerste video worden er snel duizenden. “De eerste TikTok die veel losmaakte, was “Yellow” van Coldplay. Die video heb ik gemaakt tijdens de examens, in juni 2021. Na die post bleef mijn gsm maar trillen door de vele reacties, honderdduizend ongeveer. Toen voelde ik dat er iets speciaals aan het gebeuren was. Ik probeerde op elke comment te reageren. Het was allemaal nieuw voor mij, en ik was oprecht dankbaar voor elke reactie. Nu nog neem ik bewust de tijd om alle TikTok-comments op zijn minst te liken.”