Topman Internationaal Atoomenergieagentschap bezoekt kerncentrale Zaporizja in Oekraïne

Rafael Grossi, de topman van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) is aangekomen aan de kerncentrale van Zaporizja, in het zuiden van Oekraïne.



De kerncentrale wordt sinds februari vorig jaar bezet door de Russen en wordt regelmatig getroffen door aanvallen en herhaalde stroomonderbrekingen. Deze slechte beveiliging doet de vrees voor een nucleair ongeval toenemen.



Daarom is Grossi al maanden aan het overleggen met Kiev en Moskou om een beschermingszone in te stellen rond de kerncentrale. Er wordt geen doorbraak verwacht tijdens het bezoek van de IAEA-topman.