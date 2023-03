Uw vraag aan de nieuwsombudsman: “De schutter in de school in Nashville was een trans man en geen vrouw”

"Tot mijn grote verbazing en verdriet werd er in de berichtgeving over de schutter in de VS volledig meegegaan in het misgenderen en deadnamen van deze persoon. Ik neem aan dat de redactie dit heeft overgenomen van de Amerikaanse media, maar ik hoopte dat we in België al verder stonden. Vanzelfsprekend veroordeel ik de feiten compleet, maar juist gegenderd worden en de juiste naam gebruiken zijn volgens mij geen rechten die je kan kwijt spelen, zelfs niet als je een heel volk zou uitmoorden. Juist genderen toont aan dat we beschaafd zijn. De schutter was een trans man en heette Aiden. Dit is geen fait divers maar de enig juiste manier om over hem en zijn vreselijke daden te spreken". T. V.