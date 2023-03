Tracé met minste hinder moet hoogspanningslijn Ventilus over de streep trekken

Ventilus is al jaren één van de hoofdpijndossiers in de Vlaamse regering. In West-Vlaanderen is er veel protest tegen de hoogspanningslijn. Er is onderzocht of Ventilus volledig ondergronds kan, maar dat bleek geen optie te zijn voor het volledige tracé. Maar uiteraard wil niemand een hoogspanningslijn boven zijn of haar huis. Mooi is het niet, of het ook ongezond is... Daar is discussie over.