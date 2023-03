Verkoop van meubels Hotel Métropole in Brussel tijdelijk uitgesteld

Erfgoedexperten van urban.brussels analyseerden alle interieurstukken van Hotel Metropole in Brussel die per veiling te koop werden aangeboden. Daarbij is gebleken dat er naast veel interieurstukken zonder erfgoedwaarde ook interieurstukken met erfgoedwaarde te koop werden aangeboden, zegt staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels-Vooruit). Daarvoor gaat het Brussels Gewest nu de klasseringsprocedure opstarten, waardoor de verkoopsprocedure voorlopig wordt bevroren "tot ook deze interieurstukken definitief zijn geklasseerd", klinkt het.