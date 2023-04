Vogelkooi in Rivierenhof in Deurne is gerenoveerd en heeft nieuwe bewoners: oude Vlaamse kippenrassen

De volière of vogelkooi werd in 1922 gebouwd als pluimveepaviljoen bij de toenmalige tuinbouwhuishoudschool voor meisjes. 23 meisjes leerden in de blauwwitte kooi pluimvee houden. Het gebouwtje in een eclectische stijl, is nu in ere hersteld.



“Ik heb vandaag speciaal mijn laarzen aangetrokken voor de opening van de vogelkooi”, zegt Mireille Colson, provinciaal gedeputeerde voor Recreatiedomeinen (N-VA). “Het is het startpunt van onze viering rond 100 jaar Rivierenhof. De kooien zijn ook gevuld met erfgoedkippen. Het gaat om klassieke Vlaamse rassen die met uitsterven bedreigd zijn. We geven ze hier nu een plaats, maar we hopen ook binnenkort bij de mensen in de tuin.”