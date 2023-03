Voltallige oppositie verlaat gemeenteraad in Boechout: "Grote vertrouwensbreuk met bestuur"

Tijdens de gemeenteraad in Boechout is de voltallige oppositie opgestapt. Ze deed dat naar aanleiding van het rapport van Audit Vlaanderen over mogelijke banden tussen burgemeester Koen T'Sijen (PRO Boechout-Vremde) en lokale bouwpromotoren. Een deontologische commissie, die voortaan verplicht is voor alle lokale besturen in Vlaanderen, zou in de toekomst een oplossing moeten bieden voor zulke problemen. Maar die werd oneerlijk opgesteld, klinkt het bij oppositepartijen N-VA en ’t Dorp.