Vzw Horizon die vrijwilligers inzet om kansarme kinderen te helpen is "meest verdienstelijke Lokeraar"

"We zijn behoorlijk uniek in de ruime omgeving want we draaien puur op vrijwilligers, allemaal mensen tussen 20 en 70 jaar. Dat gaat van studenten tot gepensioneerde leerkrachten of ingenieurs en alles wat er tussen zit", legt Erik Tolner van de Horizon uit. De vzw richt zich niet enkel op kleuters en kinderen uit de lagere school. Ook kinderen uit het middelbaar onderwijs kunnen een beroep doen op de organisatie. En daar zien ze ook de resultaten. "Zo hebben we hier een Afghaans meisje begeleid die op haar zesde in Lokeren belandde. Nu zit ze in haar masterjaar rechten aan de Gentse universiteit", zegt vrijwilligster Jolijn De Haene trots.