"12345"? Grote bedrijven nog te vaak digitaal beveiligd met opvallend zwakke wachtwoorden

Specifieke merken of bedrijven worden in de nieuwe analyse uiteraard niet vrijgegeven om veiligheidsredenen, maar dat heel wat industrieën nonchalant omgaan met paswoorden, staat als een paal boven water.

De in Panama gevestigde wachtwoordbeheerder NordPass onderzocht samen met experten in cyberincidenten de meest gebruikte wachtwoorden bij de 500 meest kapitaalkrachtige bedrijven ter wereld (het merendeel in de VS). Wat bleek? Bedrijfsaccounts hacken is in veel gevallen kinderspel.