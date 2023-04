Wie is zijn twee ezels kwijt in Brugge? Politie op zoek naar eigenaar van vrolijk duo

Een niet zo'n alledaags zicht gisteren langs de Expresweg in Brugge. Daar kon je dit vrolijk duo tegenkomen. De dierenpolitie heeft ze voorlopig ondergebracht in het paardenasiel van Brugge. De politie doet nu een oproep op sociale media om de eigenaar van de ezels terug te vinden.

Eén ezel is gechipt en luidt naar de naam Laruso van de Kruisberg. Hij is 20 jaar oud. Zijn kompaan heeft geen chip. Over de eigenaar is er geen info terug te vinden.

Wie meer info heeft, kan alvast bellen naar 0475 68 56 30.