YouTube-video’s over slaapproblemen bevatten "alarmerend vaak" misleidende informatie

‘’Er is momenteel een grote fixatie op slaap’’, zegt ook slaapexpert Maarten Van Den Bossche (UPC KU Leuven). “Het gevolg is dat mensen zich snel zorgen maken als ze een paar nachten niet goed slapen, terwijl dat vaak vanzelf opgelost raakt. Er circuleren veel adviezen die niet meteen onjuist zijn, maar ook niet voor iedereen een oplossing bieden. Bepaalde apps rond mindfulness werken misschien bij sommigen, maar bij anderen kan het ofwel niets uithalen of misschien de situatie zelfs slechter maken.”

“Slaap moet voor een groot deel autonoom gebeuren. Op het moment dat je het probeert af te dwingen, gaat het vaak moeilijker. Bovendien moeten we beseffen dat slaapproblemen big business zijn voor een aantal bedrijven. Daarom is het belangrijk om beducht te zijn voor one-size-fits-all-oplossingen. Het gevaar van deze vormen van misinformatie is dat mensen mogelijk geld gaan spenderen aan iets wat niet werkt – of erger: te lang wachten met naar een dokter te gaan. Vandaar het belang van goede communicatie over slaap in de media.”