66 verschillende soorten schelpen op zesde Schelpenteldag

De zesde editie van de Grote Schelpenteldag verzamelde schelpen over meer dan 400 km strand. Het event startte in 2018 in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en is uitgegroeid tot een van de grootste burgerwetenschapsinitiatieven van de Europese kusten. Een initiatief waarbij burgers helpen bij wetenschappelijk onderzoek. Na Nederland, dat vorig jaar voor het eerst meetelde, telde dit jaar ook Noord-Frankrijk mee. In totaal werden 82.444 schelpen geteld, waarvan 40.770 in België. Goed voor 66 verschillende soorten schelpen.