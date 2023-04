Zottegem maakt N46 veiliger na twee dodelijke ongevallen

Richting Zottegem (Vosken) is er momenteel een bushalte met schuilhuisje. Daar werd een verharding voorzien zodat de voetgangers veiliger naar de Velzekestraat en de Zwartestraat kunnen wandelen. Richting Zwalm is er enkel een haltepaal die verscholen ligt in het groen. De haltepaal voor de bussen richting Zwalm werd een aantal meter oostwaarts verschoven. Daar zijn de voetgangers beter zichtbaar vanop de weg en hebben ze meer ruimte om te wachten op de bus.

De volledige herinrichting van het weggedeelte is voorzien in 2024-2025. Daarbij wordt een middengeleider geplaatst, zodat voetgangers in twee keer oversteken en zo nog beter zichtbaar zijn.