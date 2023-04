Zoutleeuw wil van 750ste Sint-Leonardusprocessie een publiekstrekker maken

Zoals veel processies in Vlaanderen is de Sint-Leonardusprocessie, een rondgang met het heiligenbeeld van Sint-Leonardus, een louter religieus evenement met bescheiden opkomst. De oorsprong van de vele processies in Vlaanderen ligt in de middeleeuwen. Toen gingen er wekelijks processies uit, vaak om een goede gezondheid af te dwingen. Dat zorgde voor een volkstoeloop en mondde vaak uit in een feest. Tot de vorige eeuw (zie bovenstaande foto) bracht de Leonardusprocessie honderden mensen op de been in Zoutleeuw. Burgemeester Guy Dumst wil de processie tegen volgend jaar opnieuw populair maken en het niveau opkrikken.