27 kweekduiven gestolen van duivenmelker Herman in Roosdaal: “Ze wisten welke ze moesten hebben"

"Mijn vader is er echt niet goed van, ik heb hem nog nooit zo gezien", vertelt de dochter van Herman Deneys. "De gestolen duiven zijn allemaal kweekduiven, dat zijn duiven waarmee hij kleintjes maakt om op te leren om goede vluchten te doen. Dat was zijn levenswerk, hij heeft er zoveel tijd in gestoken. Het is emotioneel heel zwaar voor hem."

Dochter Deneys vindt het ook opmerkelijk welke duiven de dief heeft meegenomen: "Mijn papa heeft zoveel duiven en de dief heeft er net de kweekduiven uitgepikt. Eentje heeft zelfs al een internationale prijs gewonnen." Voor papa Herman is het duidelijk dat de dief enkel interesse had in kweekduiven: "27 duiven hebben ze gestolen, waarvan 13 jongen van 18 dagen oud. Ook drie goede vliegers van een achttal jaar oud die altijd goed gevlogen hebben op internationale vluchten zijn verdwenen.”