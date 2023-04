41 Limburgse gemeenten tekenen in op nieuw provinciaal klimaatbomenproject in Genk

"Wij gaan vanaf nu de lokale besturen adviseren en begeleiden in het onderhouden van hun bomen", zegt Bert Lambrechts, gedeputeerde van Water. "Het gaat dan bijvoorbeeld over welke bomen waar horen te staan en welke bomen we moeten snoeien. Maar een vraag kan ook zijn hoe we de oude bomen het beste koesteren. De kleine Limburgse gemeenten hebben vaak de mensen of de middelen niet voor een uitgebreid bomenbeleid. Daarom is dit plan er gekomen. De gemeenten moeten geen specifiek doel behalen, maar ervoor zorgen dat de Limburgse bomen gekoesterd worden."