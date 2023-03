Acteur Johan Leysen (73) plots overleden

Johan Leysen lanceerde zijn acteercarrière na zijn afstuderen aan Studio Herman Teirlinck midden de jaren 70 in Nederland. Hij acteerde onder meer bij het Publiekstheater in Amsterdam en het RO Theater in Rotterdam.

Zijn talent werd opgemerkt door regisseurs als Jean-Luc Godard en Harry Kümel. In 1983 speelde hij mee in "Je vous salue, Marie" van Godard. Acht jaar later was Leysen te zien in Kümels verfilming van "Eline Vere", de debuutroman van Louis Couperus.

Leysen acteerde in verschillende internationale producties. Zo was hij onder meer aan de zijde van George te zien in "The American" van de Nederlandse regisseur Anton Corbyn. De Franse regisseur François Ozon gaf hem een rol in "Jeune et jolie".

Andere bekende televisieseries met Johan Leysen zijn "De smaak van De Keyser", "The spiral" en "The missing". Johan Leysen is ook te zien in de pas verschenen Netflixproductie "Noise". Tijdens zijn carrière was hij te zien in meer dan honderd producties.