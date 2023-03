Nieuw alcoholplan stuit op kritiek: "Gratis water bestaat niet, niet in de horeca, niet in andere sectoren"

Op vakantie heb je het misschien al meegemaakt: je stapt een restaurant binnen en er verschijnt spontaan een karaf water op tafel. In Frankrijk, Portugal en het Verenigd Koninkrijk is het wettelijk verplicht om gratis water te serveren.

Waarom dan niet bij ons? “Je kan geen appelen met peren vergelijken”, zegt De Caluwé. “België is Italië of Spanje niet. In Italië betaal je coperto of bedieningsgeld, voor het water en het brood op tafel. Dat is hier niet het geval. Ook de loonkost is hier compleet anders. In België betalen horeca uitbaters meer belastingen. Gratis kraanwater zou dus nog meer aan de marges vreten.”