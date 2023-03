Alle engagementen rond Oosterweelverbinding zullen worden waargemaakt, reageert minister van Mobiliteit Peeters

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters wees op de inflatie, de oplopende rente en de PFAS-vervuiling als redenen waar om het project duurder wordt. "Maar we hebben een verbond gesloten en gaan dat ook effectief realiseren", zei ze.



De leefbaarheidsprojecten zullen deels worden gefinancierd met middelen van het Overkappingsfonds, dat volgens de oppositie nagenoeg leeg is. "Niet waar", aldus Peeters. "Jaar na jaar storten wij minimaal 55 miljoen euro in het fonds. Er is nu 251 miljoen voorhanden, maar er is ook al een bedrag van om en bij de 108 miljoen uitgegeven, onder meer aan fietsprojecten en de geluidsschermen op Linkeroever."